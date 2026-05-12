Sp. Braga: Víctor Gómez na pré-convocatória de Espanha para o Mundial
Lista de 55 nomes foi entregue na segunda-feira
Lista de 55 nomes foi entregue na segunda-feira
O futebolista do Sporting de Braga, Víctor Gómez, integra a pré-convocatória de Espanha para o Mundial 2026, sendo um dos vários nomes que se tem destacado esta época a constar na lista de 55 nomes entregues à FIFA até segunda-feira.
Da lista de 55 constam ainda, segundo a imprensa espanhola, nomes como Víctor Muñoz (Osasuna), Alberto Moleiro (Villarreal) ou Jorge de Frutos (Rayo Vallecano). A lista final será de 26 atletas será conhecida a 25 de maio.
Internacional jovem por Espanha, Víctor Gómez, de 26 anos, cumpre a quarta época em Braga, tendo nesta a sua melhor época no que toca a jogos (55), golos (três, os únicos que tem pelo clube) e dez assistências, quase tantas como no total dos três anos anteriores (12).
Para a sua posição, Víctor Gómez tem como mais prováveis opções na convocatória final o ex-Sporting Pedro Porro ou Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, mas a presença neste lote provisório de atletas diz da boa fase que Gómez atravessa em Braga.