Vitinha foi o primeiro jogador da Seleção Nacional a falar nos Estados Unidos e foi questionado sobre vários aspetos. Se não era prejudicado por não ter assomos de estrela, como está física e mentalmente, como tem sido a ambientação ao ao calor húmido da Florida. O médio respondeu a tudo, como sempre.

Vitinha é o terceiro melhor do mundo, mas não é estrela. Porquê?

«É o papel que me é mais natural. É o perfil que eu tenho e nunca iria querer mudar ou ser de outra forma para poder ter mais benefícios, privilégios, seja o que for. É por isso que acho que é algo que fica por detrás das câmaras. Prefiro ser assim e gosto de tudo o que isso implica. E prefiro que seja assim.»

O calor e a humidade podem ser um problema fisicamente para os jogadores?

«A questão física será importante, como é sempre, provavelmente por causa das condições meteorológicas será ainda mais, ainda por cima depois de uma longa época, mais uma. Mas isso é para todos, a verdade é essa. É para todos, como eu disse, nós também já experienciamos tudo isto no Mundial Clubes, que foi aqui nos Estados Unidos, com estas mesmas temperaturas, os mesmos estádios, também, e sabemos que é difícil, mas é um Mundial, então não há desculpas. Não há condições que nos possam impedir de dar tudo pela seleção.»