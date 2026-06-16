Uma estreia de sonho para Vozinha no Mundial chamou a atenção de todo o Mundo... até do próprio ídolo do cabo-verdiano. Rogério Ceni, ex-guarda-redes do São Paulo, deixou uma mensagem ao guardião de 40 anos.

Numa mensagem partilhada pelo Bahia, clube no qual é treinador, Ceni começa por dar os parabéns a Vozinha e a Cabo Verde pela estreia. «Desejo-te muito sucesso, hoje e sempre. O povo brasileiro gosta muito de ti...», refere ainda.

Sabendo que é o ídolo de Vozinha, o brasileiro agradeceu o «carinho». Para fechar, deixou ainda uma última mensagem. «Mais sucesso neste Mundial, vamos para a qualificação», concluiu.