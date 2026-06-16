Mundial 2026
Há 50 min
Rogério Ceni deixa mensagem a Vozinha: «O povo brasileiro gosta muito de ti…»
Ídolo do guarda-redes de Cabo Verde desejou boa sorte para o resto do Mundial
TFR
Ídolo do guarda-redes de Cabo Verde desejou boa sorte para o resto do Mundial
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Uma estreia de sonho para Vozinha no Mundial chamou a atenção de todo o Mundo... até do próprio ídolo do cabo-verdiano. Rogério Ceni, ex-guarda-redes do São Paulo, deixou uma mensagem ao guardião de 40 anos.
Numa mensagem partilhada pelo Bahia, clube no qual é treinador, Ceni começa por dar os parabéns a Vozinha e a Cabo Verde pela estreia. «Desejo-te muito sucesso, hoje e sempre. O povo brasileiro gosta muito de ti...», refere ainda.
Sabendo que é o ídolo de Vozinha, o brasileiro agradeceu o «carinho». Para fechar, deixou ainda uma última mensagem. «Mais sucesso neste Mundial, vamos para a qualificação», concluiu.
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