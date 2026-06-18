Yoane Wissa. Ponta-de-lança. 29 anos. Foi ele quem serviu um autêntico balde de água fria à Seleção nacional e amargou, por completo, a estreia portuguesa no Mundial.

Corria já o tempo de compensação no primeiro tempo quando o congolês do Newcastle surgiu solto de marcação para cabecear para o empate diante de Portugal.

Um golo para a história. Foi o primeiro da República Democrática do Congo num Mundial, passados mais de 50 anos desde a última participação do país africano na competição.

Written into the history books. 🇨🇩

Yoane Wissa scores DR Congo's first-ever World Cup goal. pic.twitter.com/J1oYUe6BkD — Newcastle United (@NUFC) June 18, 2026

Um golo especial para «Kovo» - o Careca – como é apelidado pelos adeptos congoleses. Nascido a 3 de setembro de 1996 em Villeneuve-Saint-Georges, uma pequena região a cerca de 15 quilómetros do centro de Paris, Wissa tem uma história comovente de superação.

Na verdade, não era para estar «aqui», como o próprio já referiu. Há cinco anos correu o risco de ficar... cego. No dia 1 de julho de 2021 abriu a porta a uma mulher que tentava raptar a filha e foi aí que foi atacado com ácido na cara.

Precisou de passar uma operação e, passados apenas seis meses, recuperou a visão totalmente. Porém, o incidente afetou-o de forma ainda mais profunda. Além de ter recorrido a ajuda psicológica, admite que ainda tem dificuldade em adormecer sozinho.

«Ofereceu-se» à RD Congo através do... Facebook

A história de vida do avançado não fica por aqui. Nascido e criado em França, aos 16 anos Wissa enviou uma carta de apresentação à federação congolesa através do Facebook. Tinha apenas um desejo: jogar pela seleção africana.

13 anos depois tornou-se o primeiro jogador a marcar num Mundial pelo país, num resultado que considerou de «loucos», sem esquecer a situação atual do país.

«Foi bom, mas foi difícil. Estou muito emocionado, porque é de loucos este resultado. Estou feliz pelos meus colegas, pelo staff e por toda a minha família. Em casa é muito difícil. Há guerra a Este do Congo, isto significa muito para eles. Dei-lhes o que queriam ver, estou muito feliz e grato», afirmou em declarações à LiveMode.

Atualmente, representa o Newcastle, de Inglaterra, numa carreira profissional que começou em 2015 no Châteauroux, do terceiro escalão francês.

Passou ainda por Angers, Laval e Ajaccio, antes de rumar ao Lorient – clube pelo qual começou a chamar a atenção. Despertou o interesse do Brentford, de Inglaterra, onde passou quatro épocas.

Wissa é o congolês com mais golos numa época na Premier League

Foi lá que quebrou mais um recorde – tornou-se no primeiro jogador da República Democrática do Congo a marcar mais de dez golos numa época da Premier League.

Em 2024/25 foram 20 (!) tentos certeiros em 39 jogos, somando ainda quatro assistências. Foi então contratado pelo Newcastle, sendo que a primeira época ao serviço dos «magpies» foi marcada por uma lesão sofrida ao serviço da seleção. Fez, ainda assim, 28 jogos – anotando três golos e duas assistências.

Por enquanto vive o sonho do Mundial – já depois de ter feito dois golos em sete jogos na CAN de 2023. História está feita e a RD Congo promete ser um «osso duro de roer».

Wissa, por sua vez, promete continuar a quebrar barreiras – ao mesmo tempo que nos traz mais uma (de muitas) bela história que o Mundial tem para nos contar. Mas, pelo caminho, mostra-nos o seu lado humano - as lágrimas no final do jogo espelham isso mesmo.