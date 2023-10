A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) quer que a região seja um dos locais de estágio das seleções que vão disputar o Mundial 2030, organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, disse o seu presidente, António Miguel Pina.

«O Algarve quer fazer parte desse grande evento», afirmou, à Lusa, o presidente da associação que congrega os 16 municípios do Algarve, lembrando que a região «está habituada a acolher turismo ligado ao desporto, equipas e seleções de todo o mundo».

António Miguel Pina disse que «já foi lançado um apelo» ao Governo e à Federação Portuguesa de Futebol para que o Algarve seja um dos locais de estágio das seleções, defendendo que o Algarve «pode representar uma mais-valia para as equipas», dada a sua localização privilegiada que garante proximidade com as fronteiras de Espanha e Marrocos.

O também presidente da Câmara de Olhão apontou as «excelentes infraestruturas hoteleiras e desportivas existentes em toda a região», para que as equipas façam os seus estágios de preparação para o Mundial 2030.

Pina adiantou ainda que «existiu já um primeiro contacto» com a Associação de Futebol do Algarve, onde a AMAL manifestou a disponibilidade para ser um dos locais de estágio, no que é «um primeiro passo» para se começar a trabalhar. «Não tendo o Algarve um estádio com capacidade para acolher um jogo do Mundial, entendemos que é justo que seja reconhecido o mérito de a região dispor de condições excelentes para o estágio das equipas», concluiu.

Organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, o Mundial 2030 será realizado pela primeira vez em três continentes diferentes, isto porque os jogos inaugurais terão como palco o Uruguai, Argentina e Paraguai, na América do Sul.