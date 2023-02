A candidatura sul-americana à organização do Mundial 2030 deve ser ampliada a cinco nações, incluindo a Bolívia, por proposta da Argentina.

«A nossa seleção argentina trouxe a taça de campeã do Mundo para o nosso continente e seria uma grande alegria se, 100 anos depois, o Mundial regressasse onde tudo começou: a América do Sul. Esta candidatura é de todo o continente. Por isso, gostaria e proporei que o nosso país irmão Bolívia faça parte desse sonho», escreveu o presidente da Argentina, Alberto Fernández, no Twitter.

Nuestra #SelecciónArgentina trajo la Copa del Mundo a nuestro continente y sería una enorme alegría que, 100 años después, el Mundial vuelva a donde todo empezó: #Sudamérica. — Alberto Fernández (@alferdez) February 7, 2023

Esta candidatura, que será rival da que une Portugal, Espanha e Ucrânia, junta neste momento a campeã no Qatar 2022, ao Uruguai, Paraguai e Chile.

A confirmar-se a inclusão da Bolívia, esta será a proposta mais abrangente em termos de países organizadores.

A CONMEBOL deseja organizar o Campeonato do Mundo de forma a celebrar os 100 anos do primeiro Mundial, no Uruguai, levando o evento de volta ao mítico Estádio Centenário, enquanto a UEFA apoia a dupla ibérica reforçada pela Ucrânia, numa mensagem de paz e união devido à invasão russa.

A sede da prova de 2030, recorde-se, vai ser decidida no congresso da FIFA de 2024.