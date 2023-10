Os presidentes das federações de futebol portuguesa, espanhola e marroquina reagiram em conjunto ao anúncio da atribuição da organização do Campeonato do Mundo de 2030 a esta candidatura por parte da FIFA.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, salientou que a para os três países, a atribuição da maior competição de futebol do mundo «traz uma vibrante tradição, uma inigualável experiência organizativa e uma capacidade de inovar que seguramente marcará o futuro da competição».

Por sua vez, Pedro Rocha, substituto de Luis Rubiales na presidência da Federação Espanhola, sublinhou o regresso do país «quase 50 anos depois» à organização de um Mundial, que na sua perspetiva «será o melhor de sempre».

Já Fouzi Lekjaa, líder da Federação Marroquina, destaca o «privilégio de unir forças com os homólogos de Portugal e Espanha para preparar um dossier de candidatura que fará história e levará a organização para um nível nunca antes alcançado».

A FIFA anunciou esta quarta-feira em comunicado a atribuição da organização do Mundial 2030 a Portugal, Espanha e Marrocos, com a novidade de três dos 104 jogos da competição se disputarem na América do Sul para assinalar o centenário dos Mundiais.

Deste modo, o jogo de abertura do torneio será realizado no Estádio Monumental, em Montevideu, a capital do Uruguai, que recebeu o primeiro Mundial da história, em 1930.

A candidatura ibérica e marroquina irá receber no total 101 jogos, enquanto Argentina, Uruguai e Paraguai recebem um jogo cada da primeira fase de uma competição que terá um total de 48 seleções a disputar a fase final.