Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL, afirmou esta quinta-feira que vai falar com a FIFA para que se aumente o número de seleções para o Mundial 2030, organizado por Portugal, Espanha e Marrocos em conjunto com Argentina, Paraguai e Uruguai de 48 para 64 equipas, a título excecional.

«Estamos convencidos de que a celebração do centenário será única, porque só uma vez se faz 100 anos», começou por dizer à margem do 80.º aniversário do organismo que tutela o futebol sul-americano.

«É por isso que estamos a propor, uma vez só, realizar este aniversário com 64 equipas, em três continentes simultaneamente. Para que todos os países tenham a oportunidade de viver uma experiência global e para que ninguém neste planeta fique de fora desta festa que, embora se jogue em todo o lado, é a nossa festa», atirou, apontando para o crescimento exponencial do futebol.

«Quando dizemos que o nosso crescimento ultrapassou os 400%, não estamos a falar apenas de receitas. Estamos a falar de desenvolvimento e de uma distribuição de recursos que beneficia todo o nosso futebol. O verdadeiro crescimento não está no que recebemos, mas no que damos», concluiu.

De recordar, a candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos foi a vencedora para a organização do Campeonato do Mundo de 2030, e posteriormente foram atribuídos alguns jogos à Argentina, Paraguai e Uruguai, com o objetivo de comemorar o centenário do primeiro Mundial.