Mundial 2030: Espanha propõe à FIFA inclusão de Valência e Vigo
Saídas de Málaga e Corunha abriram possibilidades para outras cidades
Saídas de Málaga e Corunha abriram possibilidades para outras cidades
Espanha propôs à FIFA a inclusão de Valência e Vigo para o Mundial 2030, que será coorganizado por Espanha, Portugal e Marrocos.
Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), propôs esta quinta-feira a inclusão dos estádios Nou Mestalla (Valência, na foto do artigo) e Balaídos (Vigo) numa carta enviada à FIFA, que terá a palavra final sobre o assunto.
As desistências de Málaga e Corunha abriram novas possibilidades. Outras cidades também se candidataram, mas ficaram de fora por diversos motivos. Nas últimas semanas, vários representantes da FIFA deslocaram-se a Espanha para supervisionar os locais candidatos e visitar as instalações.
Caso sejam aceites estes novos estádios, além de Valência, o Mundial terá em Vigo uma sede a menos de 40 quilómetros da fronteira com Portugal e a apenas 150 quilómetros do Porto, que será uma das cidades anfitriãs lusas (Dragão), a par de Lisboa (Luz e Alvalade).
São estes os estádios espanhóis, para já, escolhidos para o Mundial de 2030:
Anoeta (San Sebastián)
Camp Nou (Barcelona)
Gran Canaria (Las Palmas)
La Cartuja (Sevilha)
Metropolitano (Madrid)
Nueva Romareda (Saragoça)
RCDE Stadium (Barcelona, Cornellà-El Prat)
San Mamés (Bilbau)
Santiago Bernabéu (Madrid).