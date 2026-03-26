Espanha propôs à FIFA a inclusão de Valência e Vigo para o Mundial 2030, que será coorganizado por Espanha, Portugal e Marrocos.

Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), propôs esta quinta-feira a inclusão dos estádios Nou Mestalla (Valência, na foto do artigo) e Balaídos (Vigo) numa carta enviada à FIFA, que terá a palavra final sobre o assunto.

As desistências de Málaga e Corunha abriram novas possibilidades. Outras cidades também se candidataram, mas ficaram de fora por diversos motivos. Nas últimas semanas, vários representantes da FIFA deslocaram-se a Espanha para supervisionar os locais candidatos e visitar as instalações.

Caso sejam aceites estes novos estádios, além de Valência, o Mundial terá em Vigo uma sede a menos de 40 quilómetros da fronteira com Portugal e a apenas 150 quilómetros do Porto, que será uma das cidades anfitriãs lusas (Dragão), a par de Lisboa (Luz e Alvalade).

São estes os estádios espanhóis, para já, escolhidos para o Mundial de 2030:

Anoeta (San Sebastián)

Camp Nou (Barcelona)

Gran Canaria (Las Palmas)

La Cartuja (Sevilha)

Metropolitano (Madrid)

Nueva Romareda (Saragoça)

RCDE Stadium (Barcelona, Cornellà-El Prat)

San Mamés (Bilbau)

Santiago Bernabéu (Madrid).