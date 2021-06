Numa cerimónia em Madrid, Portugal e Espanha apresentaram esta tarde a candidatura conjunta à organização do Mundial 2030.

O evento contou com as presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e António Costa, primeiro-ministro, além do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

Este último fez uma pequena declaração. «Espanha e Portugal venceram os três últimos Europeus e são países com uma grande tradição de organizar com sucesso grandes eventos desportivos. A nossa paixão pelo desporto e pelo futebol vem muito antes de nós, e receber um Mundial é algo que ambos os países merecem muito», começou por dizer.

«Tentámos em 2010 e não conseguimos. Vamos lutar agora para corrigir esse momento e garantir que o Mundial de futebol de 2030 possa acontecer na Península Ibérica. Estar aqui hoje nesta cerimónia perante as mais altas figuras dos dois países é motivo de responsabilidade e honra. A viagem começa agira. Unidos e a uma só voz, vamos 2030», acrescentou.

Antes, foi o presidente da Real Federação Espanhola, Luis Rubiales, a falar, agradecendo às figuras dos dois estados ali presentes – o Rei de Espanha, Felipe VI, também esteve na cerimónia, tal como Pedro Sánchez, presidente do Governo espanhol.

Refira-se que esta sexta-feira, às 18h30, Espanha e Portugal disputam um particular de preparação para o Euro 2020, no Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.