Uma equipa multidisciplinar da FIFA esteve esta quinta-feira no Estádio José Alvalade e no Estádio da Luz para uma vistoria às infraestruturas que receberão jogos do Campeonato do Mundo de Futebol de 2030, organizado por Portugal, Espanha e Marrocos.

A delegação do organismo que rege o futebol mundial começou em Alvalade, onde foi recebida pelo secretário-geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Rui Caeiro, e ficou a conhecer os projetos de melhoria do estádio pelo vice-presidente do Sporting, André Bernardo.

Durante a tarde do mesmo dia, a comitiva deslocou-se ao reduto do Benfica, onde o vice-presidente Nuno Catarino apresentou as atualizações e os planos do clube para o recinto.

A equipa de 11 elementos da FIFA foi acompanhada pela delegação da FPF liderada por António Laranjo, coordenador da candidatura ao Mundial 2030.

Durante a visita houve ainda reuniões com a Câmara Municipal de Lisboa e com o Governo de Portugal, tendo a comitiva sido recebida pelo secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias. Esta sexta-feira, a delegação prossegue o trabalho no Porto para visitar o Estádio do Dragão, do FC Porto.