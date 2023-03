A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai reunir-se na próxima quarta-feira com a federação espanhola e a federação marroquina, em Kigali, para discutir a candidatura à organização do Mundial 2030.

As três partes vão encontrar-se na capital do Ruanda, onde por estes dias decorre o Congresso FIFA, na sequência do anúncio de que os africanos se juntaram aos dois países ibéricos na candidatura.

Portugal e Espanha tinham anunciado, no final de 2022, que se candidatariam ao Mundial 2030 também com a Ucrânia. Agora, apesar de existirem rumores de que a Ucrânia pode deixar a candidatura devido ao escândalo de corrupção que envolve o presidente da federação daquele país, segundo apurou o Maisfutebol, a saída da Ucrânia não é um dado adquirido.

Fonte oficial da FPF garantiu à Lusa que o presidente Fernando Gomes e as outras federações «comunicarão em Kigali qualquer novidade».

Recorde-se que o rei de Marrocos, Mohammed VI anunciou uma candidatura «sem precedentes na história do futebol, que vai unir África e Europa, o norte e o sul do Mediterrâneo, e os mundos africano, árabe e euro-mediterrâneo». A mensagem foi lida pelo ministro do Desporto marroquino, Chakib Benmoussa.