A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou esta sexta-feira a lista dos onze estádios em Espanha candidatos a receber jogos do Campeonato do Mundo de 2030, evento que organizará conjuntamente com Portugal e Marrocos. O que salta, à primeira vista, nesta lista, é a ausência do histórico Mestalla, em Valência.

Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canária (Las Palmas), La Cartuja (Sevilha), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Saragoça), RCDE Stadium (Barcelona Cornellá-El Prat), Riazor (Corunha), San Mamés (Bilbau) e Santiago Bernabéu (Madrid) são os recintos eleitos pela RFEF.

Para definir esta lista, o organismo refere que «foram aplicadas uma série de escalas e critérios objetivos, em linha com o estabelecido nos requisitos de candidatura da FIFA».

«No total, foram definidos onze estádios, escolhidos numa avaliação que teve em conta aspetos como o projeto técnico, o funcionamento, a estrutura financeira e a dotação das cidades-sede, além do cumprimento dos requisitos documentais e contratuais», acrescenta.

A RFEF refere que foram analisadas todas as possibilidades, incluindo o alargamento para 13 estádios, opção que teria sempre que ser tomada por unanimidade pelas três federações coorganizadoras e que foi proposta em junho, após quase dois anos de trabalho.

«Mas, tanto a federação portuguesa como a marroquina consideraram que deve ser respeitado o regulamento da FIFA, onde estão estabelecidos um máximo de 20 sedes, o que significa que Espanha terá 11, Marrocos seis e Portugal três», refere ainda a RFEF.

Os três estádios portugueses que irão acolher jogos do Mundial2030 serão o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, além do Estádio do Dragão, no Porto.

De resto, o Estádio da Luz - o único dos três com capacidade mínima de 60 mil lugares - irá acolher uma das meias-finais da competição, revelou em abril o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

Argentina, Paraguai e Uruguai também irão acolher três partidas do Mundial2030, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.