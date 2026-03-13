A FIFA também foi ao Estádio do Dragão, esta sexta-feira, depois de já ter visitado o Estádio da Luz e o Estádio de Alvalade, no segundo e último dia de inspeções do órgão que gere o futebol mundial aos estádios portugueses que estão selecionados para o Campeonato do Mundo de 2030.

A comitiva da FIFA, depois de um primeiro dia com visitas aos estádios de Lisboa, apanhou o comboio rumo ao Porto, onde foi recebida na Câmara Municipal para uma série de reuniões relativas a temas como segurança, turismo e mobilidade.

Só depois é que a comitiva dirigiu-se para o Estádio do Dragão, onde foi recebida pelo vice-presidente do FC Porto, José Luís Andrade, e o diretor de infraestruturas, Luís Silva, que fizeram de anfitriões e estiveram a explicar os melhoramentos que, entretanto, foram feitos no recinto.

A FIFA deverá regressar a Portugal em setembro, para nova ronda de avaliações.