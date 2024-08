A empresa responsável pela construção do Estádio Hassan II referiu esta quinta-feira que o recinto reúne as condições necessárias para receber a final do Mundial 2030, que será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos.

Em comunicado, a firma norte-americana garante que o palco é «totalmente compatível» com as competições da FIFA e será o maior do mundo (115 mil espetadores). Além disso, a mesma empresa explica que o recinto tem como inspiração o formato das tendas marroquinas. Ainda assim, segundo a imprensa, o Estádio Santiago Bernabéu deve ser o escolhido para a final da competição.

Recordar que em Portugal, os três estádios que vão receber jogos deste Mundial 2030 são o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade e o Estádio do Dragão.

