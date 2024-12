O Estádio do Dragão vai ser um dos três estádios portugueses que vão receber jogos no próximo Campeonato do Mundo de 2030.

À margem da cerimónia de oficialização da candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos, André Villas-Boas falou sobre as alterações que a casa dos dragões será submetida para poder acolher os jogos e os adeptos da melhor forma.

«Até 2030 contamos fazer grandes melhorias infraestruturais no Estádio do Dragão, as quais fazem também, como vocês bem sabem, parte do acordo recente que assinamos com a Íthaka para o desenvolvimento das infraestruturas, do corporate, do hospitality, da bilhética, enfim, tudo vai ser melhorado em termos de experiência no Estádio do Dragão. Nesse sentido, os portugueses e as pessoas que usufruem do Dragão terão uma experiência muito mais renovada», começou por referir o presidente do FC Porto.

«Vão ser melhorias bastante profundas, ao nível dos camarotes, zonas de hospitalidade, serviços, zonas de alimentação, acessibilidades. Tudo isso está contemplado nesta parceria com Ithaka e a Legends, que também é um dos prestadores de serviços do Real Madrid no Santiago Bernabéu e evidentemente estará também em estádios deste Mundial 2030. Em breve poderemos contar já com essas melhorias e, seguramente, a partir de 2030 serão já uma realidade», concluiu André Villas-Boas.

Sobre o facto de o estádio do FC Porto ter sido um dos locais escolhidos, juntamente com o Estádio José Alvalade e o Estádio da Luz, Villas-Boas mostrou-se muito satisfeito.

«Para nós é um orgulho enorme, enquanto portistas, termos ganho esta organização e tudo o que ela representa para o futebol português, para o desenvolvimento do futebol português, para o desenvolvimento do desporto e da economia. Não podíamos estar mais honrados e lisonjeados com esta atribuição e foi com todo o gosto que o FC Porto aderiu esta esta candidatura, como não poderia deixar de ser» afirmou o presidente dos dragões.

De recordar, Portugal vai organizar o próximo Mundial de 2030, juntamente com a Espanha e Marrocos.