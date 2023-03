António Costa considera que a candidatura conjunta Portugal, Espanha e Marrocos à organização do Mundial de Futebol de 2030 é uma importante mensagem para o mundo, simbolizando proximidade entre duas margens do Mediterrâneo e dois continentes.

«Esta candidatura conjunta da Península Ibérica com Marrocos tem uma mensagem muito importante para o mundo, em particular para África e para a Europa. Somos dois continentes vizinhos, que querem trabalhar em conjunto. Não somos dois continentes que sejam distantes ou que se querem guerrear», declarou o primeiro-ministro no final da cimeira luso-espanhola, em Lanzarote.

«Esta é a primeira vez que há uma candidatura conjunta entre as duas margens do Mediterrâneo, entre África e Europa. Seguramente vai ajudar a unir aquilo que nada nos deve separar», reforçou o governante.

António Costa lembrou que os regulamentos da FIFA não permitem candidaturas de países de diferentes continentes, mas que Infantino propôs uma alteração regulamentar que possibilite essa realidade.