Gianni Infantino, presidente da FIFA, aproveitou a presença do mundo em Nova Iorque, para participar na Assembleia Geral da ONU, para reunir com Portugal, Espanha e Marrocos.

O dirigente promoveu um encontro com Aziz Akhannouch, primeio-ministro de Marrocos, com Pedro Sanchez, primeiro-ministro de Espanha, e com Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, para discutir os trabalhos de preparação do Mundial 2030.

Recorde-se que Luís Montenegro foi o único primeiro-ministro que não esteve presente, ele que delegou em Paulo Rangel a representação nacional na Assembleia Geral da ONU.

«Tive o privilégio de encontrar-me com eles em Nova Iorque para discutir o Campeonato do Mundo da FIFA de 2030 que será uma grande celebração que unirá o mundo de uma forma que apenas o futebol consegue fazer», referiu Infantino.

