Depois da oficialização esta quarta-feira, por parte da FIFA, de Portugal, Espanha e Marrocos como países organizadores do Mundial de 2030, Luís Montenegro, Primeiro-Ministro português, reagiu expressando orgulho e entusiasmo.

«É com muito orgulho que vejo o nosso País ser palco do Mundial 2030! Portugal, Espanha e Marrocos, unidos pela geografia, pela história — e pela paixão pelo Futebol! Vamos, juntos, fazer uma grande festa do desporto.», afirmou o Primeiro-Ministro nas redes sociais.