À margem do anúncio oficial da FIFA para a candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos receber o Mundial 2030, António Laranjo, presidente da comissão organizadora da competição, falou sobre os estádios portugueses que vão receber jogos durante o Mundial.

«O Estádio da Luz é o único dos estádios portugueses que tem condições para receber uma meia-final. O resto são decisões da FIFA. O que nós colocámos na nossa candidatura é que nos candidatávamos para receber uma meia-final e essa meia-final só pode ser no Estádio da Luz.»

Ao estádio do Benfica, juntam-se as casas de Sporting [José Alvalade] e FC Porto [Dragão]. Para o presidente da comissão organizadora, a utilização destas infraestruturas não põe em risco a qualidade da competição.

«Os três estádios de Portugal são estádios que estão preparados desde há muito. Já tiveram provas disso com finais da Liga dos Campeões, por exemplo, em que são eventos que se podem equiparar até a uma meia-final e, portanto, não há necessidade de fazer grandes investimentos por via daquilo que é o Mundial”, afirmou.

Sobre o impacto que a competição irá ter no país, António Laranjo não quis avançar os valores do retorno esperado para Portugal, mas referiu que a candidatura «mandou efetuar um estudo de impacto social e económico da organização do mundial nestes três países» feito por «uma entidade externa e que já foi entregue e aprovado pelas candidaturas», referiu.

De recordar, Portugal vai estrear-se na organização de Mundiais. Em 2004 o país já tinha recebido o Campeonato da Europa. Do lado espanhol, repete-se a candidatura de 1982 e também já contam com a organização do Euro 64, já Marrocos organizou apenas a Taça das Nações Africanas em 1988.