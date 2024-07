Está cada vez mais próximo de ser entregue o dossiê da candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos à organização do Mundial 2030, segundo informou fonte da proposta ibero-marroquina.

«Após intensos meses de trabalho, chegou a altura de o partilhar. O dossiê da candidatura de Marrocos, Portugal e Espanha está pronto para ser entregue na FIFA», referiu António Laranjo, líder do comité da candidatura ibero-marroquina, numa publicação do Instagram.

Esta sexta-feira, o dossiê da candidatura «YallaVamos2030» foi recebido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na Cidade do Futebol.

«Em meu nome, da Federação Portuguesa de Futebol e de todo o ‘staff’ técnico da federação que tem colaborado nesta nossa candidatura, juntamente com os nossos colegas de Espanha e Marrocos, é com enorme satisfação que continuamos esta viagem do dossiê que iremos apresentar para a organização do Campeonato do Mundo de 2030. Somos três países, dois continentes, mas unidos por uma enorme paixão, o futebol», disse Fernando Gomes, presidente da FPF.

De recordar que o trio de países vai organizar o Mundial, com a Argentina, Paraguai e Uruguai a acolherem três partidas, de forma a celebrar os 100 anos da competição.