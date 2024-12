Agora é oficial: Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o próximo Campeonato do Mundo de 2030.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, no congresso extraordinário da FIFA, por Gianni Infantino, presidente do organismo que tutela o futebol mundial.

Em Zurique, Infantino confirmou aquilo que já há muito era sabido, dado que a candidatura em que Portugal se inseria era a única que foi a votos.

Para além do jogos na Península Ibérica e no norte de África, esta competição vai ter início na América do Sul, no Uruguai, Argentina e Paraguai, dado que se celebrarão 100 anos do primeiro Campeonato do Mundo, que se jogou em 1930.

Ficou a saber-se também que o Mundial de 2034 terá lugar na Arábia Saudita.