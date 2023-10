A candidatura formada por Portugal, Espanha e Marrocos foi eleita pela FIFA para organizar o Mundial 2030, anunciou a FIFA em comunicado.

Segundo foi possível saber, Portugal, Espanha e Marrocos recebem 101, enquanto três serão na América do Sul. Ao todo, o Mundial 2030 vai ter um total de 48 seleções.

A candidatura sul-americana, formada por Argentina, Uruguai e Paraguai ficará, desta forma, com os três primeiros jogos da competição, como forma de reconhecer o centenário da organização por parte do Uruguai do Mundial de 1930.

Gianni Infantino destacou, durante o congresso da FIFA em que foi feito este anúncio, o carácter glogal do Mundial 2030: vai passar por seis países e três continentes.

«Num mundo dividido, a FIFA e o futebol estão a unir-se. O Conselho da FIFA, representando todo o mundo do futebol, concordou por unanimidade em comemorar o centenário do Campeonato do Mundo FIFA, cuja primeira edição foi disputada no Uruguai em 1930, da forma mais adequada. Como resultado, uma celebração acontecerá na América do Sul e três países sul-americanos - Uruguai, Argentina e Paraguai - organizarão uma partida cada do Mundial FIFA 2030», referiu o presidente do organismo.

«A primeira dessas três partidas será, obviamente, disputada no estádio onde tudo começou, no mítico Estádio Centenário de Montevideu, justamente para comemorar a edição centenária do Mundial. O Conselho da FIFA também concordou por unanimidade que a única candidatura para acolher o Campeonato do Mundo FIFA 2030 será a candidatura conjunta de Marrocos, Portugal e Espanha.»

Desta forma, a América do Sul recebe os primeiros três jogos e o Mundial viaja depois para o hemisfério norte, onde decorrerão as restantes 101 partidas de uma festa do futebol que vai juntar 48 países.

«Em 2030, teremos uma presença global única, três continentes – África, Europa e América do Sul – seis países – Argentina, Marrocos, Paraguai, Portugal, Espanha e Uruguai – acolhendo e unindo o mundo enquanto celebramos juntos o belo jogo, o centenário e a Copa do Mundo da FIFA», concluiu Gianni Infantino.