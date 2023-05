Os governos de Portugal e Marrocos destacaram nesta sexta-feira a candidatura dos dois países, juntamente com a Espanha, à organização do Campeonato do Mundo de 2030.

A declaração conjunta foi assinada no final da XIV Reunião de Alto Nível Luso-Marroquina, no Palácio Foz, em Lisboa, presidida pelos primeiros-ministros de Portugal, António Costa, e de Marrocos, Aziz Akhannouch.

«Os dois países congratulam-se com a candidatura tripartida de Marrocos, Espanha e Portugal para acolher o Campeonato do Mundo de Futebol de 2030, que constitui um precedente na História do futebol, reunindo pela primeira vez países de dois continentes diferentes. Esta candidatura conjunta será o elo de ligação entre a África e a Europa, entre o Norte e o Sul do Mediterrâneo e entre os mundos africano, árabe e euro-mediterrânico», pode ler-se.

A missiva oficial anuncia uma candidatura a três ao Mundial 2030, excluindo a Ucrânia. Recorde-se que a suspensão do presidente da Federação de Futebol ucraniana após acusação de corrupção abriu caminho para essa possibilidade, mas foi o próprio primeiro-ministro de Portugal a garantir, a 5 de abril, que esse cenário ainda não era uma realidade.

«Temos agora a ambição, em conjunto com Espanha, Marrocos e Ucrânia, de organizar o Mundial 2030, numa candidatura única entre as duas margens do Mar Mediterrâneo, destinada a organizar o primeiro Mundial de futebol que une, pelo desporto e os seus melhores valores, dois continentes: Europa e África», disse na altura António Costa.

A FIFA vai divulgar em junho as candidaturas válidas para albergar o Mundial 2030, com o vencedor a ser conhecido no congresso do organismo em 2024.