A Ucrânia vai juntar-se a Portugal e Espanha como um dos países anfitriões na candidatura à organização do Campeonato do Mundo de futebol de 2030.

A decisão foi anunciada numa conferência de imprensa conjunta dos presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e da RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol), Luis Rubiales, que teve lugar na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

«É uma honra anunciar que Portugal e Espanha incorporaram a Ucrânia na candidatura conjunta ao Campeonato do Mundo de 2030. As duas federações comunicaram a sua intenção à UEFA que manifestou o seu total apoio», anunciou o presidente da FPF.

«O futebol é muito mais do que futebol. Não seria necessário evocar outra razão para justificar o que hoje aqui nos traz. Futebol é superação, compromisso, resiliência e inspiração», acrescentou Fernando Gomes, destacando que um dos objetivos desta novidade será intenção de mostrar que o futebol pode ser uma ferramenta importante na reconstrução da paz e da esperança do povo ucraniano.

«As duas federações comunicaram a sua intenção à UEFA, que imediatamente expressou o seu total apoio», frisaram os organismos liderados por Fernando Gomes e Luis Rubiales, em comunicado.

Em pleno conflito militar com a Rússia, a Ucrânia vem redimensionar a única candidatura europeia para a organização da principal competição mundial de seleções em 2030, cujo protocolo de colaboração entre FPF e RFEF já tinha sido assinado em outubro de 2020.

A proposta foi apresentada em junho de 2021 e recebeu o apoio da UEFA, enfrentando a concorrência, pelo menos, de um projeto sul-americano (Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai), um africano (Marrocos) e um intercontinental (Arábia Saudita, Egito e Grécia).

«A comissão coordenadora do Mundial2030, liderada por António Laranjo, vai passar a incluir representantes da delegação ucraniana. A candidatura de Portugal, Espanha e Ucrânia cumprirá os prazos previstos para a apresentação do seu caderno de encargos à FIFA. Acreditamos que a família do futebol mundial irá apoiar esta iniciativa», concluíram.