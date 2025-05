O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol [RFEF], Rafael Louzán afirmou esta quinta-feira que pretende que o Mundial 2030, organizado em conjunto com Portugal e Marrocos, seja «o melhor da história».

«Nós vamos lutar para que seja o melhor da história, já que cumprimos o centenário [desde o primeiro torneio], o primeiro que se fez em Montevideu, cidade que amamos muito em Espanha», disse o dirigente em declarações à margem do 75.º Congresso FIFA, em Assunção no Paraguai.

Sobre o possível alargamento a 64 seleções no Mundial 2030, a título de exceção, e algo já proposto pelo presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, Louzán não quis alongar-se muito, delegando a decisão para a FIFA.

«Que decida a FIFA, nós em Espanha estamos a preparar 11 cidades-sede, ainda que tenhamos mais duas que também pretendem sê-lo. Estamos orgulhosos da aliança que vamos fazer com Argentina, Uruguai e Paraguai, e sobretudo com Marrocos e Portuga», concluiu.

A organização do Mundial 2030 em Portugal, Espanha e Marrocos foi oficializada a 11 de dezembro de 2024 no Congresso da FIFA. Esta será a segunda vez que Portugal organiza uma grande competição de futebol a nível sénior, depois do Euro 2004.

Os três estádios portugueses que vão acolher jogos do Campeonato do Mundo serão o Estádio da Luz [Benfica], o Estádio José Alvalade [Sporting], ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão [FC Porto], no Porto.