Portugal defronta o Brasil na estreia na fase principal do Mundial de andebol. O jogo de quarta-feira em Gotemburgo (Suécia) está agendado para as 15h30 locais (14h30 em Portugal Continental).

«Vamos encarar este jogo como se fosse o mais importante e não quero pensar nos que vêm a seguir e nas contas. Neste momento, o adversário mais importante é o Brasil, se Portugal pretender continuar a manter as ambições e expectativas que criou desde o inicio», diz o selecionador Paulo Jorge Pereira.

Além do Brasil, na quarta-feira, Portugal irá defrontar no Grupo II da fase principal as seleções de Cabo Verde, na sexta-feira, e a anfitriã campeã europeia e vice mundial Suécia, no domingo, apontada como uma das candidatas às medalhas.

«A Suécia está mais forte, num nível elevadíssimo, mas nós também estamos mais fortes», disse o selecionador, considerando ainda que Cabo Verde tem uma seleção interessante, com jogadores do campeonato português, e um treinador, Ljubomir Obradovic, que treina o Avanca.

Alexandre Cavalcanti está também focado em entrar com o pé direito na 'main round' frente ao Brasil, para continuar a perseguir o sonho de melhorar o 10.ºlugar de há dois anos no Egito.

«Ao terminar em primeiro lugar do grupo cumprimos o nosso primeiro objetivo e agora na ‘main round’ é passar aos quartos de final. Temos dois jogos teoricamente mais acessíveis, mas temos de o demonstrar dentro de campo. Os jogos com o Brasil e Cabo Verde têm que ser obrigatoriamente para ganhar, se a seleção portuguesa quer chegar aos quartos de final, e, só depois, pensar na Suécia», salienta o lateral.

«Jogámos com o Brasil há pouco mais de uma semana. Tem bons recursos e vários jogadores a jogar na Europa. Conseguimos vencê-los no torneio norueguês e temos que entrar com o pé direito e voltar a vencer», acrescentou Alexandre Cavalcanti.