Depois da vitória frente à Islândia, Portugal cumpre este sábado o segundo jogo no Campeonato do Mundo de Andebol, cuja edição de 2021 se disputa no Egito.

O adversário da Seleção Nacional desta tarde é Marrocos, num jogo que tem início às 17h00 e que pode acompanhar AO MINUTO no MAISFUTEBOL.

Portugal está no Grupo F, que para além da Islândia e de Marrocos inclui ainda a Argélia.

Os três primeiros classificados do grupo passam à fase seguinte.

