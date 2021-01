Portugal garantiu a passagem à «Main Round» do Mundial de Andebol, no Egito, ao bater Marrocos por 33-20.

A seleção nacional entrou mal na partida, permitiu uma vantagem de cinco golos aos africanos ainda no primeiro tempo, mas recuperou antes do intervalo e, depois, arrasou no segundo tempo.

A precisar de uma vitória para seguir em frente, Portugal não conseguiu parar os marroquinos em grande parte do primeiro tempo e teve uma eficácia de concretização baixíssima: valeu, nessa altura, os golos de Miguel Martins e as defesas de Humberto Gomes, que aos 43 anos foi titular neste Mundial, no lugar de Alfredo Quintana.

Os marroquinos precisavam de vencer depois da derrota com a Argélia e o início foi promissor. No entanto, a seleção nacional foi melhorando e no final dos 30 minutos iniciais havia um empate no marcador: 12-12.

O segundo tempo foi completamente oposto ao primeiro. A seleção foi agressiva a defender e permitiu apenas um golo a Marrocos nos dez minutos iniciais do segundo tempo.

Com uma defesa a ser um autêntico muro, Portugal teve situações de ataque muito mais vantajosas e rapidamente construiu uma vantagem, com Pedro Portela a sair como o melhor marcador português com nove golos e um parcial de 21-8 na segunda parte!

Já na «Main Round», Portugal vai ainda defrontar a Argélia. Um jogo que se reveste de grande importância, pois os pontos obtidos na primeira fase passam para a segunda, com exceção ao resultado frente ao último do grupo em causa.

Neste momento, Portugal é primeiro com duas vitórias, Marrocos último duas derrotas. Islândia e Argélia defrontam-se, depois de os europeus terem perdido com Portugal e os africanos terem vencido Marrocos.