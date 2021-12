O AS Pirae, do Taiti, vai substituir o Auckland City no Mundial de Clubes, anunciou a FIFA.

Os neozelandeses desistiram de participar na prova devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

Assim, os recordistas de títulos da Liga dos Campeões da Oceânia são substituídos pelos taitianos na competição que decorrer entre 3 e 12 de fevereiro nos Emirados Árabes Unidos.

Estão apurados para o Mundial de clubes os brasileiros do Palmeiras, treinados pelo português Abel Ferreira, os sauditas do Al Hilal, de Leonardo Jardim, os ingleses do Chelsea, os mexicanos do Monterrey e os egípcios Al Ahly, assim como os campeões do Emirados Árabes Unidos, Al Jazira.