A conquista da Taça Libertadores apura o Palmeiras para o Mundial de Clubes, cuja edição 2020 vai disputar-se agora em fevereiro de 2021, no Qatar.

A equipa de Abel Ferreira tem entrada direta na meia-final, no caso a primeira, agendada para 7 de fevereiro, na qual vai defrontar o vencedor do duelo entre os mexicanos do Tigres, campeões da CONCACAF, e o Ulsan Hyundai, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia.

A outra meia-final será disputada, a 8 de fevereiro, entre o Bayern de Munique, campeão europeu, e o vencedor do duelo entre o Al Duhail, que entra como anfitrião da prova, e o Al Ahli, do Egito, campeão africano.