Está encontrado o último semi-finalista do Mundial de Clubes: trata-se do Al Ahly, que venceu os norte-americanos do Seatle Sounders por 1-0. Um golo de Mohamed Afsha, aos 88 minutos, fez o resultado final.

Refira-se que Mohamed Afsha tinha começado o jogo no banco, entrado a cerca de meia hora do fim para ser herói da equipa que já foi do português Ricardo Soares e agora é orientada pelo suíço Marcel Koller.

Refira-se que as duas equipas tinham no banco dois ex-sportiguistas, que entraram ambos em campo já depois dos noventa minutos: Fredy Montero no Seatle Sounders e Ramy Rabia no Al Ahly.

Agora sim, estão definidas as meias-finais do Mundial de Clubes: o Flamengo, de Vítor Pereira, defronta os sauditas do Al Hilal na próxima terça-feira, enquanto na quarta-feira o Real Madrid defronta o Al Ahly por um lugar na final.