O Al Hilal perdeu frente ao Chelsea pela margem mínima (0-1), nas meias-finais do Mundial de Clubes, falhando o acesso ao jogo decisivo da competição. Lukaku decidiu o encontro, ainda na primeira parte.



«Os jogadores tiveram empenho, uma boa atitude e o jogo foi decidido num detalhe. Demos uma boa imagem do futebol da Arábia Saudita e da nossa qualidade», disse Leonardo Jardim.



Na etapa complementar, a equipa saudita ficou muito perto do empate, mas não conseguiu concretizar as oportunidades criadas: No segundo tempo fomos mais ofensivos, controlámos melhor o jogo, o adversário baixou a intensidade mas infelizmente não conseguimos o objetivo, que era ganhar.»



No sábado, antes da final entre Chelsea e Palmeiras de Abel Ferreira, o Al Hilal de Leonardo Jardim vai disputar o jogo de atribuição do terceiro e quarto classificados com o Al-Ahly do Egito.

