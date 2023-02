O Mundial de Clubes já começou e continua neste sábado com os jogos dos quartos de final. A competição só aquece verdadeiramente, no entanto, a partir da próxima terça-feira, quando Flamengo e Real Madrid entrarem em campo.

A formação brasileira vai defrontar o vencedor do confronto entre o Wydad Casablanca e o Al Hilal, numa espécie de meia-final que está a criar algum receio no Brasil. Isto porque, refira-se, a formação orientada por Vítor Pereira não convence.

Ora para perceber o que se passa, o Maisfutebol falou com quatro jornalistas brasileiros. André Kfouri, comentador da ESPN, Danilo Lavieri, colunista do UOL, Thiago Dias, editor-executivo do Globo Esportes e Bruno Braz, jornalista do UOL responderam às nossas perguntas e ajudaram-nos a criar um explicador para perceber o que se passa no Flamengo.

Entre outras coisas há a destacar a dificuldade em liderar um plantel cheio de estrelas, sobretudo para um treinador que já no Corinthians teve problemas com os jogadores. Ainda recentemente, por exemplo, o chileno Arturo Vidal se revoltou por não jogar e criou uma crise no grupo de trabalho.

Mas há muito mais a perceber. Venha daí para este explicador em perguntas e respostas.

Quais são as expetativas no Brasil para o Flamengo no Mundial de Clubes?

Por Thiago Dias, editor-executivo do Globo Esporte

Há muitas dúvidas sobre o Flamengo nestes primeiros dois meses de Vítor Pereira. A equipa perdeu no único grande teste que teve, frente ao Palmeiras, e apresentou muitas falhas defensivas. Por isso, há uma grande expetativa para ver se a equipa chega à final do Mundial de Clubes, porque esse é sempre o objetivo mínimo dos clubes brasileiros, mas ao mesmo tempo há um grande receio que passe uma vergonha, porque não se sabe ainda muito bem o que esperar deste Flamengo. A equipa joga no mesmo sistema tático e é basicamente a mesma que era com o Dorival Júnior, que ganhou títulos, mas não jogava bem. O Vítor Pereira foi contratado para fazer uma revolução tática, para levar a equipa para outro patamar, mas até ao mesmo ainda não fez nenhum bom jogo.

- - - - - - - - - -

Os adeptos do Flamengo são muito apaixonados, Vítor Pereira já conseguiu mexer com a paixão deles para o Mundial de Clubes?

Por Bruno Braz, jornalista do UOL Esportes

O adepto do Flamengo, por norma, é um adepto sempre muito confiante. Diria que no final do ano passado, após as conquistas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, muitos deles afirmavam que era possível vencer o Mundial de Clubes. Porém, com a chegada de Vítor Pereira, as exibições não têm convencido e tanto os adeptos quanto a imprensa estão um tanto ou quanto pessimistas, apesar de saberem do potencial deste grupo.

- - - - - - - - -

Perdeu a final com o Palmeiras, o Vidal revoltou-se no banco durante um jogo, o início está a ser difícil para o Vítor Pereira?

Danilo Lavieri, colunista do UOL Esporte

O início está muito difícil para o Vítor Pereira. A verdade é qualquer treinador no Flamengo vai ter a sombra de Jorge Jesus e do que ele fez em 2019. Já estamos em 2023, mas essa sombra parece eterna e continua. O Flamengo viveu uma fase muito boa, para além de ganhar dava show e isso passou a ser o mínimo exigido pelos adeptos. Por isso um treinador para ter sucesso vai ter de atingir esse nível. Por exemplo, o Rogério Ceni foi campeonato brasileiro e foi demitido, o Dorival Júnior ganhou a Copa Libertadores e foi demitido. Porque não tiveram o mesmo nível exibicional. O Vítor Pereira já perdeu a Supertaça e se estiver mal no Mundial de Clubes, vai ficar pendurado. Logo a seguir vem a Recopa Sul-Americana. Eu acho que ele sabe onde entrou, mas também acho que esperava ter sucesso mais depressa do que está a acontecer.

Foi surpreendente que o Flamengo contratasse Vítor Pereira?

Por André Kfouri, comentador da ESPN

Não, não foi surpreendente. O que se pode questionar é a decisão do Flamengo em despedir um treinador que tinha assumido a equipa num momento muito ruim e que conseguiu entregar títulos: o campeonato era impossível, mas a Copa Libertadores e a Copa do Brasil o Dorival Júnior conquistou. Essa decisão de o demitir é questionável. Já a decisão de contratar Vítor Pereira, não. Num ano de trabalho no Corinthians ele mostrou que com um plantel de maior qualidade teria conseguido títulos, e o que o Flamengo tem de sobra é plantel: tem o melhor grupo da América do Sul. Mas não há dúvida que o Vítor Pereira é um treinador de qualidade e que o Flamengo tem o plantel necessário para ele conquistar títulos.

- - - - - - - - - -

Quais são as maiores dúvidas que existem em relação a Vítor Pereira no Brasil?

Por André Kfouri, comentador da ESPN

A verdade é o plantel do Flamengo é difícil de gerir, e isso é o que mais se questiona: a forma como o Vítor Pereira trabalha no relacionamento com os jogadores. No ano passado notou-se, em algumas entrevistas de atletas do Corinthians, algum desgaste nesse relacionamento. Ora agora ele vai orientar um plantel que exige muito do treinador, é um plantel que já ganhou muito, com vários jogadores de seleção e que estão consagrados internacionalmente. Por isso será interessante ver como ele vai conseguir extrair deste grupo o melhor que ele tem para dar, sem passar pelo desgaste que ele provocou no Corinthians.

- - - - - - - - -

Como o Vítor Pereira foi recebido pelos adeptos do Flamengo?

Por Thiago Dias, editor-executivo do Globo Esporte

O Brasil é muito dividido e há uma rivalidade histórica, de muitos anos, entre o Rio e São Paulo. O Vítor Pereira acabou por entrar no meio dessa guerra. Sair do Corinthians alegando problemas familiares para depois assinar pelo Flamengo caiu como uma bomba entre a imprensa de São Paulo, que é muito embalada pelos adeptos do Corinthians. Houve um discurso muito forte contra o Vítor Pereira, houve um linchamento público. Por isso ele tem um ambiente difícil em São Paulo, porque questionam o carácter dele. E o clima está difícil no Rio também porque lhe exigem resultados. A imprensa no Rio quer vitórias imediatas, não tem paciência. Perder com o Palmeiras, por exemplo, já originou uma crise. Ele já está a ser questionado. Ele é um estudioso, com muita experiência, mas se o Flamengo não fizer um bom Mundial de Clubes a cobrança vai ser muito grande.

De que forma trocar um gigante como o Corinthians por outro como o Flamengo pode influenciar o futuro de Vítor Pereira?

Por Thiago Dias, editor-executivo do Globo Esporte

Mesmo não tendo ganhado nenhum troféu, o Vítor Pereira estava com uma moral muito grande junto dos adeptos do Corinthians. Eles apoiavam o trabalho dele, a postura, o barulho que fazia. Já os jogadores do Corinthians não morriam de amores, houve críticas ao relacionamento dele com os atletas e inclusivamente quando ele saiu nenhum se despediu publicamente. Mas, entretanto, ele virou uma pessoa muito famosa no Brasil. A troca do Corinthians pelo Flamengo foi manchete em todos os jornais, foi o tema de dezembro nas televisões. Ele está no meio desse turbilhão e quando for a São Paulo vai ser muito difícil. O primeiro Corinthians-Flamengo vai ser duro, os adeptos vão criar um clima de guerra para o receber.

- - - - - - - - - -

Há mais ou menos confiança no Vítor Pereira em comparação com Jorge Jesus e Abel?

Por André Kfouri, comentador da ESPN

São momentos diferentes. O Jorge Jesus era um treinador conhecido de quem trabalha no futebol, embora o grande público tivesse poucas informações sobre ele. Havia uma parte da imprensa brasileira que desconhecia a importância da escola portuguesa de treinadores, o que originou análises muito mal feitas e falaciosas, mas tirando isso sabia-se que vinha aí um treinador competente. O Abel quando chegou era um treinador pouco conhecido, que estava em início de carreira e que ia assumir um plantel que era uma incógnita. Já o Vítor Pereira agora vai assumir o melhor plantel sul-americano, um grupo com uma tremenda qualidade e com muitos jogadores que podem decidir. A exigência está muito alta.