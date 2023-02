O Conselho da FIFA aprovou nesta terça-feira a data para o arranque do novo formato do Mundial de Clubes. A prova passará a contar com 32 equipas.

As posições serão ocupadas por 12 equipas da Europa; 6 equipas da América do Sul; 4 equipas da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe), 4 equipas da Ásia,4 equipas de África; 1 equipa da Oceania; 1 vaga do país-sede.

A primeira edição como este formato será disputada entre junho e julho de 2025.