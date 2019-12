Na conferência de imprensa após a passagem do Flamengo à final do Mundial de Clubes, Jorge Jesus voltou a mencionar a qualidade do primeiro plantel que orientou no Benfica, em 2009/10, depois de ser confrontado com os registos ofensivos da equipa do Rio de Janeiro.

«Se foi a melhor equipa ofensivamente que já treinei, não sei. Seguramente foi uma das melhores, mas também tive a oportunidade de trabalhar com grandes jogadores, mais particularmente no meu primeiro ano no Benfica, onde tive grandes jogadores individualmente que fizeram também com que essa equpa fosse muito forte», começou por dizer.

Ainda assim, Jesus identificou um aspeto no qual o atual grupo é superior a todos os outros com os quais trabalhou. «A diferença que eu encontro é a forma como os jogadores do Flamengo me receberam e aceitaram cegamente as minhas ideias. Por aí é o grupo mais forte que já treinei, não tenho dúvidas.»