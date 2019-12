O Flamengo é o clube brasileiro com mais adeptos, mas é também aquele que, possivelmente, tem mais opositores declarados do outro lado do Atlântico.

Talvez por isso mesmo a derrota da equipa de Jorge Jesus diante do Liverpool no Mundial de Clubes tenha sido aproveitada por muitos para enviar uma alfinetada ao campeão brasileiro e sul-americano, que teve um ano histórico.

A internet não perdoou e aqui ficam alguns dos principais memes na galeria em anexo: para rir ou para chorar.