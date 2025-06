* Em Charlotte

Tal como Bruno Lage, Enzo Maresca repartiu o favoritismo para o Benfica-Chelsea, jogo dos oitavos de final do Mundial de Clubes.

«Se somos mais favoritos por eles nunca terem vencido o Chelsea? Não. Penso que o Benfica, e não é só nesta competição, sempre mostrou ser um grande clube europeu. Venceu o Bayern Munique no último jogo e mostrou o quão boa equipa é e o que é capazes de fazer. E cada jogo é diferente. Não importa se nunca foram capazes de ganhar ao Chelsea. Cada jogo é complicado e tudo pode acontecer», anteviu o treinador italiano da equipa inglesa.

«O Benfica é uma equipa muito boa e tem um treinador e jogadores muito bons. É um clube histórico e de certeza que vai ser um jogo duro», projetou ainda na conferência de imprensa de antevisão ao duelo agendado para este sábado às 16 horas locais (21h00 em Portugal continental).

Para o técnico dos Blues, o Benfica-Chelsea obedecerá ao padrão de um jogo típico de uma fase a eliminar de uma grande competição. Neste torneio, nesta fase e com estas condições é muito difícil ver grandes diferenças entre equipas. Estou convencido de que vai ser um jogo equilibrado e difícil. E os detalhes são muito importantes neste tipo de jogos», notou, referindo que a forma como o adversário defende e ataca está identificada.

Enzo Maresca falou ainda de dois argentinos que vão estar em campo no Bank of America Stadium, em Charlotte: um deles com presente e outro com passado no Benfica.

«Estou muito agradado com Enzo Fernández. Especialmente porque ele é um bom rapaz e educado. E porque desde que chegámos ele tem trabalhado muito bem dentro e fora do campo. No início da época teve algumas dificuldades para perceber a forma como queríamos jogar, mas depois disso tem sido fantástico, também em termos de golos e assistências.»

«Di María? É um grande jogador. Vi o jogo com o Bayern Munique e para mim ele foi o melhor jogador em campo. Isso mostra o jogador que ainda é Di María. Teremos de estar atentos a ele, mas o Benfica está cheio de bons jogadores, por isso temos de estar atentos não só a Di María, mas a toda a equipa», concluiu Enzo Maresca.