Let the games begin! Já rolou a bola na primeira edição deste novo Mundial de Clubes.

O Inter Miami, equipa convidada, empatou na madrugada deste domingo com o Al Ahly, do Egito, num jogo que terminou sem golos.

Num torneio algo «americanado», onde se pratica o que eles até chamam de «soccer», seja lá o que isso for (risos!), tentou-se criar uma enorme atmosfera, mas algo à americano. Seja nos grandes ou pequenos detalhes, como foi o exemplo da entrada à NBA, chamando jogador a jogador. Algo estranho para o resto do mundo (sim, do mundo), mas que foi perfeitamente normal e divertido para as pessoas em Miami.

Poderá não haver um futebol melhor ou pior. Há quem prefira o Europeu. Há quem adore a beleza do futebol da América do Sul. Há quem vibre com a qualidade africana. São gostos. Mas uma coisa não se pode negar: este torneio vai ser divertido.

A equipa de Lionel Messi, Suárez e Busquets entrou mal na partida. A jogar em casa esperava-se uma entrada forte, mas a verdade é que a equipa de Mascherano foi encontrada várias vezes a dormir. Principalmente no que toca à linha defensiva, permitindo várias vezes a entrada de passes em rotura.

A verdade é que não foram a perder para o intervalo por uma razão: Óscar Ustari, guarda-redes de 38 anos que brilhou entre os postes.

Com várias defesas na primeira parte, o guardião dos norte-americanos coroou a exibição com a defesa de uma grande penalidade, batida por Trézéguet aos 43 minutos.

Volte-face ao intervalo

Porém, o intervalo fez bem ao coletivo de Miami e estes entraram na segunda parte com outra faceta. Mais bola (apesar de já a terem na primeira parte), mas com um objetivo mais claro: baliza.

É Lionel Messi. Mais Messi e há mais Inter Miami. O capitão argentino começou a aparecer mais e notou-se imediatamente uma diferença na equipa. Com um papel mais central, o número 10 foi testando a baliza, servindo colegas e procurando jogar nas alas, de modo a encontrar colegas soltos. No entanto, o golo não apareceu.

Mas não se pode falar apenas da segunda parte do Inter Miami, pois o Al Ahly trocou de papel com os adversários e apagou-se a seguir ao intervalo. É verdade que os norte-americanos estavam mais organizados, mas os africanos limitaram-se (quase sempre) a defender. As saídas em velocidade dos primeiros 45 minutos desapareceram e apresentaram-se como uma equipa totalmente diferente.

Foram duas partes distintas e em cada uma delas houve claramente um dominador. Primeiro o Al Ahly e depois o Inter Miami. A falta de eficácia pecou? Sim, para ambas, porém o torneio ainda só agora começou.

Os guarda-redes brilharam (sim, El Shenawy também evitou vários perigos) e o jogo terminou com um ponto para cada. O Palmeiras e o FC Porto, os outros elementos deste Grupo A, jogam este domingo, às 23h.

Uma coisa é certa... ainda não há melhor marcador neste Mundial de Clubes.

A FIGURA: Óscar Ustari, uma muralha

Na segunda parte pouco trabalho teve, mas na primeira de tudo fez para que a bola não tocasse nas redes. Inúmeras defesas e uma grande penalidade travada marcaram a exibição do guarda-redes do Inter Miami.

O MOMENTO: minuto 43, Ustari defende penálti de Trézéguet

Depois de uma falta do ex-Casa Pia Segovia, o frente a frente foi entre Trézéguet e Ustari. O extremo do Al Ahly tinha tudo para colocar os egípcios na frente, numa altura em que eram os melhores em campo. Quando rematou viu uma muralha voar e dizer: AQUI NÃO!