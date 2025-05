O Al Ain confirmou a chegada de Rui Patrício, que vai competir pela equipa dos Emirados Árabes Unidos durante o Mundial de Clubes, que se realiza nos Estados Unidos entre junho e julho.

O Al Ain informou que o guarda-redes de 37 anos chega ao país do Médio Oriente neste domingo para realizar exames médicos e começar a treinar.

Tal como escreveu o Maisfutebol, Rui Patrício, que terminou agora a ligação à Atalanta, assinou um contrato de curta duração.

O Al Ain integra o Grupo G do Mundial, na companhia de Manchester City, Juventus e dos marroquinos do Wydad Casablanca, com quem o emblema dos Emirados encerra a fase de grupos a 26 de junho.

(artigo atualizado)