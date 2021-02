O Palmeiras terminou o Mundial de Clubes na quarta posição, ao ser derrotado pelo Al Ahly no desempate por penáltis, mas Abel Ferreira deixa o Qatar, país anfitrião do torneio, com sentimento de orgulho na equipa.

«Juntaram-se as quatro melhor equipas do mundo e foi a competência de quem defende contra a competência de quem ataca», começou por dizer o técnico português do Palmeiras, em declarações reproduzidas pela RTP.

«O que eu levo daqui é um orgulho temendo nesta equipa. Cheguei para substituir um treinador, onde muitas duvidas existiam, e conquistámos o direito de disputar o Mundial e voltar daqui a dois anos. Temos ainda a Taça do Brasil e a Recopa. É a oportunidade de estar entre os quatro melhores do mundo. Ficámos em quarto. Temos de aceitar e seguir em frente», acrescentou ainda.

Questionado sobre o desempate por penáltis, Abel desvalorizou o peso da sorte: «Acredito muito na competência a marcar penáltis. O adversário foi melhor.»