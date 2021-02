O Palmeiras falhou a presença na final do Mundial de Clubes, ao perder com o Tigres, mas Abel Ferreira não desvaloriza a luta pelo terceiro lugar, que será disputado com o Al Ahly, do Egito.

«Sempre me ensinaram que é melhor ficar à frente do que atrás. Vamos lutar pelo terceiro lugar. Não era o que queríamos, mas é pelo que lutamos», começou por dizer o técnico, em conferência de imprensa.

«Como português, quero sempre ganhar, mas é preciso saber aceitar quando o rival é melhor. Somos um país pequeno, com ambição do tamanho do mundo. Sabemos aprender e seguir em frente. Essa é minha cultura como português, um país simples, mas com força no futebol. Nós queremos sempre ganhar, mas há sempre o adversário do outro lado. Por mais desculpas que possamos arranjar, no futebol temos de aceitar que os adversários podem ser melhores», acrescentou Abel, na antevisão do jogo desta quinta-feira (15h de Portugal Continental).

De recordar que a final do Mundial de Clubes será disputada também nesta quinta-feira, mas pelas 18h, entre o Bayern de Munique, do português Tiago Dantas, e o Tigres.