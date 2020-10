A Venezuela, do treinador português José Peseiro, perdeu na terça-feira por 1-0 na receção ao Paraguai, num embate da segunda jornada das eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2022 em que falhou um penálti nos descontos.

Em Mérida, já aos 90+5 minutos, Yangel Herrera poderia ter evitado o segundo desaire da vinotinto na corrida ao Qatar, depois do 0-3 na Colômbia, mas o guarda-redes Antony Silva brilhou, ao defender o remate do jogador dos espanhóis do Granada.

O número 1 foi um dos heróis dos paraguaios, juntamente com Gastón Giménez, que marcou, aos 85 minutos, o golo que decidiu o encontro, depois de assistência de Alberto Espínola, que já tinha feito duas no 2-2 com o Peru, na primeira jornada.

O encontro foi equilibrado na primeira parte, com cada equipa a atirar uma bola ao ferro, mas a Venezuela foi superior na segunda, só que igualmente muito perdulária, não aproveitando sequer a falta escusada de Gustavo Gómez sobre Rolf Feltscher.

O avançado Jhon Murillo, jogador do Tondela, foi lançado por Peseiro apenas aos 84 minutos, ainda com 0-0.