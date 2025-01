Histórico! Portugal também venceu a Noruega este domingo, por 31-28, e termina a fase de qualificação de forma inédita, com o pleno de vitórias, levando quatro pontos para a ronda principal. Foi o melhor jogo da equipa comandada por Paulo Jorge Pereira nesta fase de qualificação, com destaque para a exibição de Gustavo Capdeville entre os postes, com um total de quinze defesas que permitiram aos heróis do mar superiorizarem-se ao anfitrião da prova.

O FILME DO JOGO

Duas seleções que entraram no jogo sob estados de espíritos bem distintos. De um lado estava uma Noruega com o estatuto de favorita e com um grande apoio, a jogar em casa, com mais de onze mil adeptos nas bancadas, incluindo os príncipes regentes, mas também uma Noruega que, depois de perder com o Brasil, estava obrigada a vencer para poder levar pontos para a ronda principal.

Do outro lado, estava uma equipa portuguesa bem mais descontraída, já com a qualificação garantida e com a possibilidade de chegar à Main Round já com quatro pontos no bolso. A equipa de Paulo Jorge Pereira entrou, assim, na partida, a jogar olhos nos olhos diante do poderoso adversário que já tinha vencido o último jogo, em 2024, no torneio pré-olímpico (29-32).

Um jogo que começou, desde logo, com grande intensidade, com a Noruega a falhar o primeiro ataque e a permitir a resposta rápida de Pedro Portela que também não conseguiu bater André Kristensen, o guarda-redes que alinha no Sporting. Portugal acabou por inaugurar o marcador, por Pedro Costa, para um arranque de golo e resposta nos primeiros cinco minutos, até aos 2-2.

Depois disto, a intensidade manteve-se, mas com Capdeville e Kristensen em destaque nas balizas, o marcador esteve parado por quase cinco minutos, com Portugal a ultrapassar bem uma exclusão de dois minutos de Diogo Branquinho.

O marcador voltou a disparar, ainda com mais intensidade, com Tobias Grondahl a desfazer o empate a colocar a Noruega, pela primeira vez na frente (3-1), mas por pouco tempo. Portugal voltou a recuperar a vantagem nos instantes seguintes e conseguiu manter esta condição e até chegou a usufruir de uma vantagem de dois golos, já perto do intervalo, mesmo numa altura em que Salvador Salvador também cumpria dois minutos de exclusão.

Capdeville determinante com 15 defesas

Portugal chegou ao intervalo a vencer por 14-13 e Martim Costa até foi o primeiro a marcar no arranque do segundo tempo, mas logo a seguir os portugueses sentiram dificuldades em reagir ao evidente crescimento da Noruega, com Magnus Rod, Tobias Grondahl e, sobretudo, Simen Lyse em plano de destaque. A Noruega passou para a frente do marcador e, num ápice, chegou a uma vantagem de três golos (19-16).

Foi nesta altura que Gustavo Capdeville começou a brilhar, com defesas atrás de defesas, algumas delas de alto nível, permitindo a Portugal recuperar no marcador e passar novamente para a frente, num período em que os noruegueses estiveram quase cinco minutos sem conseguir marcar.

A partir dos últimos vinte minutos finais, Portugal esteve quase sempre na frente do marcador, quase sempre com um golo de diferença, numa altura em que já era evidente o silêncio dos onze mil adeptos noruegueses presentes nas bancadas que, certamente, não contavam com esta resposta dos portugueses.

Na etapa final, Gustavo Capdeville voltou a ser determinante e acabaria por chegar às quinze defesas, deixando os noruegueses nervosos nos instantes finais e permitindo aos portugueses garantir a terceira vitória consecutiva, com Salvador Salvador, Leonel Fernandes, Kiko Costa a marcarem os golos que ditaram a vitória histórica de Portugal.

Portugal segue, assim, para a ronda principal com quatro pontos no bolso, face aos triunfos alcançados diante do Brasil e Noruega. Os anfitriões, por seu lado, com apenas um triunfo diante dos EUA, passam sem pontos para a ronda principal.