A Croácia e o Egito garantiram este domingo as duas últimas vagas para os quartos de final do Mundial de andebol, ao derrotarem, respetivamente, a Eslovénia (29-26) e Cabo Verde (31-24). Fica, assim, completo o quadro dos quartos de final onde Portugal, com uma prestação sensacional até ao momento, vai defrontar a Alemanha.

Os croatas fecharam o Grupo IV da ronda principal no primeiro lugar, com oito pontos, os mesmos do segundo, o Egito, e do terceiro, a Islândia, que ficou de fora da competição devido à diferença de golos.

Os islandeses, que bateram a Argentina (30-21) ao início da tarde, ficaram à espera de um deslize dos egípcios ou dos croatas, mas tal cenário não se verificou e, nos «quartos», a Croácia vai defrontar a Hungria, enquanto o Egito vai encarar a França.

Nos jogos do dia no Grupo III, Portugal, que já tinha «bilhete» para a próxima fase, foi muito superior ao Chile (46-29) e fechou o agrupamento no primeiro, com nove pontos, enquanto o Brasil ganhou à Espanha (26-25) e ficou no segundo posto com oito pontos.

Já a Noruega venceu a Suécia (29-24), mas ficaram ambas pelo caminho, no terceiro e quarto lugar, respetivamente, com seis e quatro pontos.

Quadro completo dos quartos de final

Croácia-Hungria, terça-feira (17h00)

França-Egito, terça-feira (20h00)

Dinamarca-Brasil, quarta-feira, quarta-feira (16h30)

Portugal-Alemanha, quarta-feira (19h30)