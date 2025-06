Eram as notícias que certamente Emam Ashour não queria receber. Depois de no jogo de estreia ter saído ao minuto 14 frente ao Inter Miami, o médico do Al Ahly confirmou este domingo que o médio egípcio fraturou a clavícula.

«Emam Ashour foi submetido a exames médicos num hospital de Miami e foi-lhe diagnosticada uma fratura da clavícula, pelo que falhará o resto dos jogos da equipa na Taça do Mundo de Clubes», disse Ahmed Gaballah, médico da formação do Egito.

O Al Ahly faz parte do grupo A do Mundial de Clubes, juntamente com Inter Miami, Palmeiras e FC Porto.