A equipa de andebol do Benfica voltou a perder este sábado no Mundial de Clubes, diante dos sauditas do Al Khaleej, por 35-32, num dos jogos que iria definir o quinto e o sexto classificado da competição que está a decorrer em Dammam.

A equipa comandada por Chema Rodríguez despede-se da competição este domingo, no jogo que vai definir o sétimo e o oitavo classificados, frente ao vencedor do embate entre os brasileiros do Taubaté e os tunisinos do .Espérance de Tunis.

Depois de se ter estreado na competição com uma vitória sobre os sauditas do Mudhar (27-39), o Benfica falhou a qualificação para as meias-finais diante dos egípcios do Al Ahly por apenas um golo (28-29).