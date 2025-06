Os franceses do PSG e os brasileiros do Botafogo são os mais recentes apurados para a próxima fase do Mundial de Clubes que joga-se nos Estados Unidos.

O triunfo dos parisienses por 2-0 frente aos Seattle Sounders em conjunto com o desaire dos brasileiros frente ao At. Madrid (1-0) permitiu que a turma dos portugueses Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos seguisse para os «oitavos» como vencedor do grupo B à frente do Botafogo, que ficou no segundo lugar.

O PSG vai defrontar o segundo classificado do grupo A, que poderá ser o FC Porto. Já o Botafogo, terá pela frente o vencedor desse agrupamento - matematicamente, só poderão ser Palmeiras ou Inter Miami.

Antes, já o Flamengo, no grupo D, tinha conseguido o apuramento depois de beneficiar da derrota do LAFC frente ao Esperánce Tunis (1-0) e sabe que vai jogar frente ao segundo classificado do grupo C, onde está inserido o Benfica.

Ora, no grupo dos encarnados também mora um dos clubes que já garantiu o bilhete para a próxima fase antes da terceira jornada se jogar: o Bayern Munique. Os bávaros depois de aplicarem a goleada do torneio frente ao Auckland City (10-0), voltaram a triunfar perante os argentinos do Boca Juniors (2-1) e alcançaram os seis pontos, pontuação suficiente para chegarem aos oitavos de final.

No grupo G, Juventus e Manchester City apuraram-se pois venceram todos os jogos que disputaram e vão defrontar-se na última jornada para definir que é o vencedor do grupo.

Confira aqui todas as equipas apuradas para os «oitavos» do Mundial de Clubes:

Flamengo

Bayern Munique

Juventus

Manchester City

PSG

Botafogo

