Agente imobiliário, representante de vendas da Coca-Cola ou barbeiro não têm nada a ver com futebol, pois não? Mas a verdade é que para os jogadores do Auckland City é a sua realidade.

A formação neozelandesa que marca presença no Mundial de Clubes e que está no grupo do Benfica é composta, apenas e só, com jogadores amadores que necessitam de um trabalho fixo para além do «desporto rei».

«Os meus colegas são pintores, professores, empregados de armazém ou agentes imobiliários e têm de sacrificar as suas férias para participar em jogos e torneios. Eu próprio posso dizer que só ganho dinheiro com o futebol porque, para além do meu trabalho como jogador, também trabalho como treinador na escola de futebol do nosso clube. Mas todos nós temos de trabalhar oito horas antes de cada sessão de treino - é por isso que o nível do nosso treino e da nossa condição física não é tão elevado como seria em condições profissionais», disse Gerard Garriga numa entrevista ao jornal alemão Bild antes de enfrentar o Bayern Munique.

Um dos atletas até já competiu em Portugal. David Yoo tem 25 anos, é extremo e aventurou-se em clubes como Leça, Padroense, Oliveira do Bairro e Rio Ave B, entre 2018 e 2023.

O Auckland City já ficou na história desta edição do Mundial de Clubes, mas não pelas melhores razões. O clube da Oceânia sofreu a maior goleada de sempre da competição frente aos bávaros por 10-0. Esta sexta-feira, pelas 17h e com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol, será a vez de defrontarem o Benfica.

Veja aqui as profissões dos elementos que compõem o plantel do Auckland City: