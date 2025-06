Depois de confirmado o apuramento para os «oitavos» do Mundial de Clubes, o Bayern já olha para a última jornada frente ao Benfica. Apesar do objetivo inicial garantido, Vincent Kompany, técnico dos bávaros, não desvenda se vai fazer algumas trocas para descansar alguns titulares contra as águias.

«Não gosto da palavra rotação, é uma competição de sete jogos; o principal para nós é ganhar o primeiro torneio, que é a fase de grupos», começou por dizer aos meios do Bayern Munique.

«No segundo torneio [os oitavos de final], temos toda a energia para jogar jogo a jogo e, como hoje, talvez ganhar um pouco mais tarde, mas ter estes momentos - veremos do ponto de vista físico o que é necessário, mas, de resto, queremos ir com uma boa dinâmica para as fases seguintes», acrescentou ainda.

O foco na vitória por parte do treinador, estende-se também aos jogadores, com Neuer a falar de um «bom pressentimento» para o duelo com os encarnados. «Queremos fazer mais uma boa atuação e conquistar os três pontos», disse o experiente guarda-redes.

Já o reforço para esta temporada, Jonathan Tah, olha para a última partida do grupo frente ao Benfica como um «teste diferente».

«Estivemos bem nos dois primeiros jogos. Contra o Benfica vai ser um teste diferente, mas também queremos fazer uma boa exibição e dar o nosso melhor», disse.

O Bayern defronta o Benfica na próxima terça-feira, às 20h, numa partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maifutebol.